Nouveau look pour une nouvelle vie Isabelle et Pascal

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Diffusé le 28/06/2018

Isabelle, 44 ans, et Pascal, 66 ans, s'aiment depuis 15 ans et sont parents de deux filles. Rien ne semblerait ternir leur bonheur familial si ce n'est le mal-être qui ronge Isabelle depuis de nombreuses années du fait de ses complexes physiques… Persuadée qu'aucune tenue ne peut convenir à sa silhouette, Isabelle ne veut plus mettre les pieds dans une boutique. Aujourd'hui, elle ne porte que des vêtements récupérés auprès de son entourage se désintéressant totalement de son apparence. Mais au fond d'elle, Isabelle ne rêve que d'une chose : s'accepter pour se sentir belle. Isabelle se sent prête aujourd'hui à affronter son image dans le miroir pour que Cristina l'aide à surmonter ses blocages. Une démarche courageuse encouragée par son mari qui a décidé de prendre lui aussi son look en main. Notre conseillère en images apprendra à Pascal que les bermudas et les tongs ne se portent pas en toutes circonstances, et surtout pas lors de ses réunions avec des parents d'élèves ! Aidée par ses équipes de professionnels de la beauté, Cristina Cordula ne disposera que d'une semaine pour relooker en simultané Isabelle et son mari. Parviendra-t-elle à donner à Pascal l'envie d'adopter un style chic décontracté qui mettra en valeur son charisme, et à faire entendre à Isabelle qu'elle peut devenir ce qu'elle a toujours souhaité, une jolie femme élégante ? Comment ce couple réagira-t-il en découvrant le changement de look de l'un et l'autre ? Une découverte qui promet beaucoup d'émotions !