Nouveau look pour une nouvelle vie Jacqueline et Sueva

Chargement

Diffusé le 02/07/2018

Jacqueline, 65 ans, et sa fille Sueva, 34 ans, sont unies par des liens du sang mais aussi par ceux du « no look » ! Tous les jours, c'est pull, jean et grosses chaussures montantes pour Jacqueline ! Complexée par ses formes, la moindre de ses tentatives pour féminiser ses tenues lui donne l'impression d'être déguisée… Quant à Sueva, elle a horreur de se regarder dans un miroir et se cache sous des T-shirts difformes et des leggings fatigués… Pourtant, la mode et la beauté, Sueva en connaît un rayon ! Maquilleuse professionnelle, elle passe ses journées au milieu d'artistes et de mannequins. Consciente que son allure trop décontractée peut lui porter préjudice dans son métier, il est temps pour elle de prendre les choses en main… Aidée par ses équipes de professionnels de la beauté, Cristina Cordula ne disposera que d'une semaine pour relooker en simultané cette mère et sa fille. Notre experte parviendra-t-elle à convaincre Jacqueline de mettre en valeur ses formes avec des tenues féminines ? Sueva commencera-t-elle à apprécier son image une fois relookée ? Comment mère et fille réagiront-elles en découvrant le changement de look de l'une et l'autre ? Une découverte qui promet beaucoup d'émotions !