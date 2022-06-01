Nouveau look pour une nouvelle vie Nathalie et Rose

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Diffusé le 15/01/2018

Nathalie et Rose, une mère et sa fille, vivent à Herstal en Belgique. Nathalie n'est pas une totale inconnue pour Cristina Cordula puisqu'elles se sont rencontrées sur le plateau des « Reines du shopping ». Cette maman pétillante avait concouru avec Iris, sa fille cadette, à l'occasion d'une semaine spéciale mère/fille mais le binôme a été recalé par notre conseillère en image, jugeant que le look de Nathalie était loin de la mettre en valeur… Aujourd'hui, c'est avec Rose, sa fille aînée, que Nathalie fait appel à Cristina. Plus qu'une volonté de se faire relooker pour soi, mère et fille se lancent un défi mutuel : être relookées telles qu'elles le souhaiteraient l'une pour l'autre. Rose ne veut plus voir sa mère habillée comme une jeune fille de 20 ans avec des jeans troués et des tops moulants ! Elle compte beaucoup sur Cristina pour que Nathalie, à 45 ans, adopte enfin un look élégant et qui corresponde à son âge ! De son côté, Nathalie ne comprend pas que sa fille ne cherche pas à mettre en valeur sa jolie silhouette. Il faut dire qu'à 24 ans, Rose ne porte que des vêtements d'homme ! Aidée par ses équipes de professionnels de la beauté, Cristina Cordula ne disposera que d'une semaine pour relever ce défi. Notre experte parviendra-t-elle à révéler la féminité enfouie de Rose ? Nathalie acceptera-t-elle d'abandonner son style trop sexy qui dénote avec son âge ? Comment mère et fille réagiront-elles en découvrant le changement de look de l'une et l'autre ? Une découverte qui promet beaucoup d'émotions !