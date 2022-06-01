Nouveau look pour une nouvelle vie Delphine et Géraldine

Chargement

Diffusé le 22/01/2018

Delphine et Géraldine comptent sur Cristina Cordula pour les aider à trouver le look qui correspond à l'âge de chacune. À 45 et 40 ans, ces deux sœurs, qui semblent être tombées dans une faille spatio-temporelle vestimentaire, en ont bien besoin ! Tous les jours, Delphine, l'aînée, enfile un costume et une chemise blanche. Une tenue stricte qui, selon elle, lui permet d'éviter les fautes de goût mais qui fait dire à son entourage, y compris sa sœur, qu'elle s'habille comme une mémère ! Pour Géraldine, c'est tout le contraire ! Jean, tee-shirt, baskets, elle ne quitte jamais sa tenue d'éternelle ado ! Pourtant, à 40 ans, il est temps pour cette maman d'adopter une vraie allure de femme. Ce décalage vestimentaire est si important que les deux sœurs sont prises pour une mère et sa fille alors qu'elles n'ont que 5 ans d'écart ! Un quiproquo devenu de plus en plus insupportable pour Delphine et Géraldine... Aidée par ses équipes de professionnels de la beauté, Cristina Cordula ne disposera que d'une semaine pour relever ce défi. Delphine prendra-t-elle conscience que son style strict la fait paraître plus âgée qu'elle ne l'est ? Géraldine se résoudra-t-elle à abandonner son look ado ? Comment Delphine et Géraldine réagiront-elles en découvrant le changement de look de l'une et l'autre ? Une découverte qui promet beaucoup d'émotions pour ces sœurs très unies depuis leur plus jeune âge !