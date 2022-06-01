Objectif maison : chantier en famille S4 E1

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Dans l'Eure, Anaïs et Jean-Baptiste ont craqué pour une ancienne école évangélique de 190 m² accompagnée d’une chapelle de 220 m². Novices en bricolage, ils ont pourtant décidé de réaliser eux-mêmes une grande partie des travaux. Avec seulement 70 000 euros, réussiront-ils à rendre leur maison habitable dans les délais ? Dans le Cantal, David et Alexia souhaitent transformer une immense grange en pierre de 400 m² et 8 mètres de hauteur en maison familiale. Ancien plombier, David possède quelques compétences, mais pour le reste, le couple apprend sur le tas. Viendront-ils à bout de ce chantier pharaonique ? Dans le Tarn-et-Garonne, Marie-Lys et Alex poursuivent la transformation d’une maison de maître de 400 m² achetée avec un hangar et un hectare de terrain. Après dix-huit mois de chantier, leur rêve prend forme mais leur enveloppe de 100 000 euros de travaux est déjà entièrement dépensée. Parviendront-ils à achever leur maison sans faire exploser davantage les comptes ?