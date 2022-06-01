Objectif maison : chantier en famille S4 E2

Chargement

Dans l’Indre-et-Loire, Fanny et Clément poursuivent la restauration de leur manoir familial du XVIIIe siècle de 400 m², ancienne demeure de l’arrière-grand-mère de Fanny. Deux ans après le début du chantier, la transformation est spectaculaire : toiture, baie vitrée et suite parentale sont déjà terminées. Mais il reste encore le rez-de-chaussée et de nombreuses finitions. Dans le Lot, Ann-Sophie et Louis se sont lancés dans la construction d’une maison en A au milieu des bois. Cette habitation écologique de 150 m² concrétise le rêve de ce couple qui s’imaginait vivre dans une cabane au Canada. Réussiront-ils à construire leur maison hors norme dans les délais ? En Haute-Garonne, Ségolène et Mathieu ont entrepris la rénovation d’une ancienne ferme quasiment en ruine de 500 m². Ils ne sont pas professionnels du bâtiment mais leurs ambitions sont immenses : cinq chambres, plusieurs salles de bain, une mezzanine et même une salle de cinéma !