Objectif maison : un an pour tout changer S4 E3

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En Charente, Stéphanie et Emmanuel construisent eux-mêmes une maison contemporaine de 260 m² entièrement sur mesure. Le couple et ses enfants réalisent l’immense majorité de la construction afin de maîtriser leur budget. Mais après des mois de travaux, la fatigue commence à peser. Réussiront-ils à tenir encore sept mois pour aller au bout de leur rêve XXL ? En Haute-Savoie, Mahée et Thomas transforment entièrement une maison savoyarde inhabitée depuis neuf ans. Après avoir investi 200 000 euros dans la propriété, ils consacrent 300 000 euros supplémentaires à sa rénovation et à une extension de 60 m². Deux ans après le début du chantier, le couple s’est fixé comme échéance d’emménager avant la rentrée scolaire. Réussiront-ils à tout terminer à temps ? Dans la somme, Gwendoline et Antonio ont eu le coup de foudre pour une ancienne gare du XIXe siècle de 220 m². Avec seulement 100 000 euros de budget travaux, le couple réalise lui-même un maximum de tâches. Mais leur maison actuelle est déjà mise en vente. Parviendront-ils à rendre l’ancienne gare habitable à temps ?