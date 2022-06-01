Objectif maison : un an pour tout changer S4 E4

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Dans le Cantal, le défi de David et Alexia de métamorphoser leur grange de 400 m² s’accompagne d’une peur du faux pas financier. Épaulé par son père et beau-père, David doit hisser des cloisons de plus de 200 kg en hauteur. Entre un panneau brisé qui manque d'alourdir la facture et l'installation sous haute tension d'une baie vitrée géante, où la moindre casse serait catastrophique, l'équipe se bat contre la montre pour mettre l'intérieur hors d'eau avant les intempéries automnales. Dans le Tarn-et-Garonne, c'est le moment de vérité pour Alex et Marie-Lys après deux ans de chantier éprouvants ! Après le décoffrage de son escalier en béton et la réhabilitation de sa terrasse, le couple s'attaque au carrelage en travertin pour enfin installer sa cuisine tant attendue. La condition nécessaire pour espérer passer Noël en famille dans leur maison. En Normandie, Anaïs et Jean-Baptiste doivent terminer le premier étage de leur ancienne école avant la fin de l'année et le retard accumulé devient une immense source de stress. Entre l’isolation épuisante des plafonds abîmés et l’obligation d'enchaîner la pose du placo au millimètre près, le couple jette ses dernières forces dans ce sprint final.