Objectif maison : un an pour tout changer S4 E5

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En Touraine, Fanny et Clément vont tenter la pose de sa cuisine livrée sans notice. Ils enchaînent ensuite avec celle d'une verrière sur-mesure puis par le passage périlleux d'une baignoire très lourde par la fenêtre. Le couple tient le bon bout et devrait concrétiser trois ans de travaux… tout en préparant un évènement très attendu au manoir. En Haute-Savoie, Mahée et Thomas n’ont plus que 48 heures pour rendre leur ferme habitable. Entre cartons entassés à la hâte et clés égarées, l'entraide familiale leur permet d'emménager in extremis. Mais avant de pendre la crémaillère, de nombreuses galères de finitions attendent encore le couple ! Dans le Cantal chez David et Alexia, David brave le vertige, suspendu à sa nacelle en hauteur pour fixer la charpente, pendant que ses filles gèrent l'isolation. Et alors que le chantier avance bien, un coup du sort vient tout stopper : d'importantes fuites dans la toiture menacent toute la structure ! En Haute-Garonne, entre leur bébé et leurs activités professionnelles, Ségolène et Matthieu bravent la pluie et le froid pour mettre à nu les briques d'origine de leur façade. Épaulés par leurs proches, ils s'attaquent ensuite à la démolition éreintante d'anciennes mangeoires en béton…