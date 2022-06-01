Objectif maison : un an pour tout changer S4 E6

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En Charente, après avoir joué les acrobates pour installer des dizaines de spots lumineux extérieurs, Emmanuel et Stéphanie peaufinent l'intérieur. Épaulés par leur fils aîné, ils doivent installer la cuisine et les meubles de salle de bain. Arriveront-ils à tenir les délais et fêter Noël dans leur maison flambant neuve ? Dans le Lot, pour accélérer le chantier, Anne-Sophie prête main-forte à Louis pour la pose du bardage. Avec un léger retard sur le calendrier initial, Louis et son père vont tenter de poser la cuisine et encastrer l'escalier vers l'étage le plus rapidement possible. En Normandie, Anaïs et Jean-Baptiste, provisoirement installés dans sa caravane, mènent un sprint pour rendre le premier étage de l'ancienne école habitable. Entre les difficultés de pose du carrelage dans la douche et une verrière en kit récalcitrante, ils ne lâchent rien. Leurs efforts vont-ils porter leurs fruits ? Dans la Somme chez Gwendoline et Antonio, après un traitement éprouvant de la charpente, la famille accélère pour rendre le premier étage fonctionnel après la vente de leur ancien logement. Antonio réalise l'électricité avec l'aide de sa fille, pendant qu'un espace cuisine-salon temporaire est en passe d’être aménagé.