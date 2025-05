Le reste du monde Les nouveaux chefs éliminent Kellyn

A peine élus chefs de famille, Illan et Hilona doivent prendre une lourde décision, celle d'éliminer un membre du Reste du monde. Si Illan tient sa parole envers Simon, il n'en est pas de même concernant Kellyn. En effet, les deux nouveaux chefs ont décidé de se séparer de la jeune fille. Triste et choquée, Kellyn ne comprend pas la décision et préfère quitter la cérémonie