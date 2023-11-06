Objectif Top Chef Semaine 10 - J1

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Diffusé le 06/11/2023

Chaque jour, trois candidats s’affrontent pour accéder à la demi-finale. Première épreuve : Emmanuel Renaut, Pascal Barbot et Stéphanie Le Quellec vont mettre au défi les candidats sur les grands classiques de la cuisine : le Pithiviers, les agrumes givrés et la crêpe soufflée. À l'issue de cette première épreuve, le chef invité sélectionne une assiette coup de cœur : le candidat choisi accède à la seconde étape. Les assiettes des deux autres candidats sont dégustées à l’aveugle par Philippe Etchebest qui n’en sélectionne qu’une. Un candidat est donc éliminé du concours. Seconde épreuve : place à la technique ! Les deux candidats restants s'affrontent sur des thèmes imposés : cœur coulant, croûte comestible ou craquant qui doit cacher le plat. Ils sont ensuite dégustés par Philippe Etchebest qui ne retiendra qu'une seule assiette, permettant à un candidat d'accéder à la demi-finale.