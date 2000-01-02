On connaît la chanson Années 2000 (1/2)

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« On connaît la chanson » remonte le temps et plonge dans l’univers coloré des années 2000 ! Laurence Boccolini accueille 10 personnalités venues d’horizons différents pour une émission placée sous le signe de la musique, de la nostalgie et de la bonne humeur. Autour de l’animatrice, Théo Curin, Rachel Legrain-Trapani, Jordan De Luxe, Isabelle Morini-Bosc, Fabien Lecoeuvre, Juju Fitcats, Lynda Sherazade, Gwendal Marimoutou, Jérôme Anthony et Carla Moreau s’affrontent à travers une série de jeux mêlant quiz, épreuves musicales et défis décalés. Au fil des manches, les candidats revisitent les plus grands tubes des années 2000, entre hits incontournables, souvenirs de jeunesse, performances, surprises et moments déjantés. Mais attention, un seul d’entre eux pourra s’imposer : qui saura faire la différence, accumuler le plus de points et décrocher le titre de grand vainqueur de cette spéciale années 2000 ?