On connaît la chanson Années 80 (1/2)

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Diffusé le 22/09/2026

Dans cette spéciale années 80, (re)découvrez les titres culte qui ont marqué toute une génération, à travers des jeux à la fois surprenants et divertissants. Autour de Laurence Boccolini, 12 personnalités venues d’horizons et de générations variés s’affrontent dans une série de jeux mêlant quiz, épreuves musicales et défis décalés. Entre nostalgie, rires et compétition, On connaît la chanson célèbre la musique pendant une soirée où chacun pourra tester ses souvenirs… et peut-être prouver qu’il connaît vraiment la chanson ! Quelle personnalité tirera son épingle du jeu et décrochera le trophée de cette spéciale années 80 ?