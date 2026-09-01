On connaît la chanson Céline Dion (2/2)

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Laurence Boccolini est aux commandes de cette émission célébrant l’une des plus grandes voix de la chanson francophone et internationale : Céline Dion. Autour de l’animatrice, 10 personnalités venues d’horizons différents s’affrontent à travers une série de jeux mêlant quiz, épreuves musicales et défis décalés. Entre rires et compétition, vivez une soirée spéciale en hommage à une artiste dont les chansons ont marqué plusieurs générations. Une émission festive qui permettra aux invités, comme aux téléspectateurs, de tester leurs connaissances… et de prouver qu’ils connaissent vraiment les chansons de Céline Dion.