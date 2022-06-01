On n'est pas d'accord ! Émission 8 (2/2)

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Des Français en conflit se tournent vers Julien Courbet pour résoudre leurs différends. Ce dernier leur propose un choix : soit ils arrivent à se mettre d’accord, soit c’est lui qui dira, à la lumière des éléments dévoilés, qui a tort et qui a raison dans leur conflit. Au programme : - Michel contre Marie-Raphaëlle : prêts à tout pour un chien ? À Marseille, Michel retrouve Titoune, sa chienne achetée quelques jours plus tôt et échappée lors d’une balade. Mais l'éleveuse, Marie-Raphaëlle, la récupère à la fourrière et refuse de la rendre à Michel qu'elle juge incapable de s’occuper de la chienne. Pour Michel, c’est un vol ; pour Marie-Raphaëlle, un sauvetage. - Camille et Jules contre Adeline et Mehdi : le pire jour de leur vie ? Camille et Jules accusent leurs wedding planners Adeline et Mehdi d'avoir ruiné leur mariage par leur incompétence et exigent un remboursement. Adeline et Mehdi reconnaissent des erreurs mais dénoncent la colère incontrôlable du couple et leur campagne de dénigrement sur les réseaux sociaux.