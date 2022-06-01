On n'est pas d'accord ! Émission 9 (1/2)

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Des Français en conflit se tournent vers Julien Courbet pour résoudre leurs différends. Ce dernier leur propose un choix : soit ils arrivent à se mettre d’accord, soit c’est lui qui dira, à la lumière des éléments dévoilés, qui a tort et qui a raison dans leur conflit. Au programme : - Cindy contre Rémi : descente aux enfers pour un escalier Une commande d’escalier en ligne vire au cauchemar. Après un problème de livraison, Cindy accuse le vendeur, Rémi, de harcèlement : appels incessants, menaces, messages dénigrants et sollicitations de ses collègues. Elle vit dans la peur. Rémi assume et affirme que Cindy voulait garder l’escalier sans le payer. Victime d’un vendeur prêt à tout ou cliente malhonnête : jusqu’où peut aller ce conflit ? - Farida contre Aurélie : le chien de la trahison Une amitié brisée autour d’un chien. Après leur rencontre au parc, Farida confie son chien Roscoe quelques jours à Aurélie. Mais celle-ci refuse de le rendre. Farida l’accuse d’avoir volé son « bébé » et exige sa restitution. Pourquoi Aurélie garde-t-elle Roscoe ? Les révélations d’un témoin secret pourraient bouleverser toute l’affaire. - Sahko contre Yannick : guerre froide pour un appartement Sahko accuse son propriétaire Yannick de le laisser vivre dans un studio insalubre : chauffage inexistant, humidité et salle de bain dégradée. Il affirme subir le froid depuis des mois. Yannick conteste et l’accuse de refuser ses loyers en multipliant les contradictions. Propriétaire abusif ou occupant profitant du système : qui abuse vraiment de l’autre ?