Once upon a time S2 E5 - Le docteur

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Pendant l'absence d'Emma et Mary Margaret, Cora a massacré les réfugiés du camp pour voler leurs cœurs. Seul un forgeron a survécu, vite démasqué comme le complice de Cora : Kilian Jones, alias le Capitaine Crochet. À Storybrooke, Regina lutte pour ne pas utiliser la magie noire. Dans l'autre monde, alors qu'elle souhaite faire revivre son fiancé Daniel, dont elle préserve le corps grâce à un sortilège, Regina rencontre un docteur capable de ramener les morts à la vie grâce à des cœurs transformés par la magie…