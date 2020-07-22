Once upon a time S7 E5 - Le rubis luciole

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Dans un autre royaume, Tiana cherche l'aide du Dr Facilier pour sauver son royaume. Mais ce dernier se sert de la princesse pour récupérer le rubis rouge, élément indispensable pour retrouver ses pouvoirs. À Hyperion Heights, Sabine et Jacinda se lancent dans un nouveau projet mais leur amitié est mise à l'épreuve quand Victoria s'immisce dans leurs plans. Roni fait une découverte qui pourrait changer à jamais sa relation avec Henry. Rogers trouve un indice essentiel dans ses recherches sur Eloïse Gardener.