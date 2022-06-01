Patron incognito Robert Guillet - Buffalo Grill (1/2)

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Patron Incognito s’invite chez Buffalo Grill, une institution du repas en famille que beaucoup de Français ont connue en grandissant. Robert Guillet, à la tête de l’enseigne depuis 2022, échange son costume de dirigeant contre celui d’un chauffeur de bus en reconversion pour se fondre, incognito, parmi ses équipes. Habitué à sillonner les restaurants et à croiser régulièrement ses collaborateurs, Robert Guillet sait que son anonymat ne tiendra qu’à un fil. Son objectif : vérifier si la transformation engagée par l’enseigne depuis quelques mois se vit réellement sur le terrain, pour les équipes comme pour les clients. Mais un événement inédit vient bouleverser le tournage et oblige notre patron à se grimer de deux manières différentes. Cela lui suffira-t-il pour ne pas se faire démasquer ?