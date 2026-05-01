Pékin express Épisode 10 - Partie 1

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Diffusé le 08/05/2026

Pour la dixième étape, les quarts de finale, les candidats démarrent la course à Ayutthaya, l’ancienne capitale du royaume du Siam dont les ruines sont classées au patrimoine mondial de l’UNESCO, cadre spectaculaire du départ de la course. Ce sera aussi une étape exceptionnelle car les candidats vont courir en équipes groupées : deux groupes composés de deux binômes chacun. Ils vont devoir composer avec les forces et les faiblesses de chacun pour aller le plus vite possible. Leur sort sera lié : soit ils se qualifieront ensemble, soit ils iront en duel final. Les soirées seront elles aussi placées sous le signe des équipes groupées. Entre la difficulté de se faire accueillir à quatre chez les Thaïlandais et les moments partagés entre deux binômes, les candidats vivront des instants de tension, mais aussi de vraie complicité.