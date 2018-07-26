Pékin express Épisode 3

Cette 3e étape de Pékin Express va conduire les candidats à découvrir les trésors les plus sauvages de l'île de Bornéo. Les 6 équipes encore en compétition vont quitter la route pour les pistes boueuses et sinueuses à travers de l'une des jungles les plus luxuriantes de la planète. Ce périple sera pour les candidats l'occasion unique d'être accueillis au sein d'une ancienne tribu coupeurs de têtes, vivant en retrait de toute civilisation.Les concurrents vont faire une autre rencontre à la fois exceptionnelle et bouleversante, celle du plus vieux couple marié de la terre, Ema et Hunning, qui fête cette année ses noces d'eau : 100 ans de mariage. Mais forcément, ils ne pourront pas se présenter à eux les mains vides ! Leur trouver le cadeau idéal fera l'objet d'une mission frénétique au cours de laquelle les candidats devront dénicher aussi bien une poule que du pâté de crevettes fermentées… Le panneau « voiture interdite » va de nouveau surprendre les candidats au moment où, forcément, ils s'y attendent le moins ! Cette fois, ils vont devoir puiser dans leurs forces pour remonter en pirogue le plus long fleuve de Malaisie, le Rajang, qu'on surnomme aussi l'Amazone de Bornéo. Les binômes seront soumis à des efforts physiques intenses, sous un soleil de plomb, mais ils devront surtout éviter de tomber nez à nez avec les crocodiles… Au cours de cette étape, les concurrents vont aussi apprendre à parler la langue nationale : le malais. Leurs juges ne seront autres que des enfants d'un petit village, en plein cœur de la nature sauvage de Bornéo. Quiproquos et fous rires garantis !Entre compétition et dépaysement, les concurrents vont, une nouvelle fois, vivre des moments uniques et, pour certains, particulièrement difficiles. L'île de Bornéo est à 80% recouverte de forêt ; parfois sans aucune habitation à des kilomètres à la ronde. Certains binômes n'auront pas d'autre choix que de dormir à la belle étoile, une expérience qu'ils seront loin d'oublier…