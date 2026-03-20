Pékin express Épisode 4 - Partie 1

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La quatrième étape sera l’occasion pour les binômes de rencontrer certaines ethnies du Népal : les Newar, peuple historique de la vallée de Katmandou, les Tamang, une ethnie montagnarde d’origine tibéto-birmane, et les Tharu, peuple des plaines du Teraï. Avec leurs langues, coutumes et croyances propres, ces communautés offriront aux candidats certaines des plus belles soirées humaines de l’aventure, entre partage, traditions et émotions fortes. Côté course, les équipes mettront leurs nerfs à rude épreuve lors d’un trek placé sous le signe de l’agilité et des œufs ; une épreuve aussi physique que délicate. Le drapeau noir fera son grand retour, prêt à bouleverser une nouvelle fois la compétition.