Pékin express Épisode 4

Diffusé le 02/08/2018

C'est la dernière étape à Bornéo ! Les 6 équipes encore en compétition vont tout mettre en œuvre pour décrocher leur passeport direction les Philippines ! Pour cela, 3 courses plus infernales les unes que les autres vont conduire les candidats à sillonner la région de Sabah, la partie la plus sauvage et la plus préservée de l'île.Le panneau « voiture interdite » va encore leur donner des sueurs froides en les stoppant net dans leur course ! Cette fois, c'est à la gare de Tenom que les équipes vont devoir changer de moyen de transport et, faute de train, pour la première fois dans Pékin Express, ils vont devoir avancer sur des rails avec des trolleys ! Il va leur falloir non seulement de la force dans les bras mais surtout un grand sens de l'équilibre pour effectuer les 8 km qui les séparent du petit village de Pangi, sinon c'est la chute assurée !À bord d'un bateau, ils vont ensuite partir en safari, à la recherche d'un animal étonnant qui ne vit qu'ici : le singe nasique ! Espèce rare, il est considéré comme l'un des singes les plus étonnants de la planète à cause de son nez proéminent. Mais dans leur milieu naturel, cachés dans la mangrove, les concurrents devront eux aussi avoir « du nez » car la première équipe à débusquer ces singes si atypiques gagneront leur qualification pour l'étape suivante !Qui n'a pas rêvé de vivre une parenthèse enchantée dans un hôtel de luxe sur l'une des plus belles plages du monde ? Cette semaine, une équipe aura la chance de partir pour une escapade dans un petit coin de paradis ; une parenthèse enchantée qui leur fera oublier pendant 24 heures le stress de la compétition. Mais avant le réconfort, l'effort, et la bataille fera rage entre les concurrents pour décrocher ce bonus exceptionnel ! Avec un duel final sous haute tension, l'arrivée de cette étape promet bien des rebondissements !