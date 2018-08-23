Pékin express Épisode 7

Lire la vidéo

Diffusé le 23/08/2018

Cette dernière étape aux Philippines débute en plein milieu des rizières de Bontoc. Objectif : la demi-finale au Japon ! La course infernale tiendra ses promesses : un trek fatiguant dans un environnement à couper le souffle, les rizières de Banaue, considérées comme les plus belles au monde et classées au patrimoine mondial de l'Unesco. En plein cœur de ce paysage unique, les candidats iront à la rencontre de Tundagui, le chef du village, un personnage haut en couleurs qui leur confiera un lourd sac de riz qu'ils devront transporter avec le plus grand soin jusqu'à la nuit tombée ! Et attention, pas le droit de le perdre ou de l'abandonner ! Le panneau voiture interdite va de nouveau donner quelques sueurs froides aux candidats en les stoppant net dans leur course ! Cette fois, ils devront descendre de voiture pour enfourcher un moyen de transport local, très populaire aux Philippines : le tricycle à pédale ! La légendaire balise infernale, qui a fait frissonner plus d'un candidat dans les saisons précédentes de Pékin Express, fera son grand retour… À chaque fois que la balise retentira, les candidats devront obligatoirement s'arrêter… jusqu'à ce que la balise leur autorise de repartir. La pression sera maximale !Entre coup de théâtre et émotions, la fin de l'étape promet elle aussi bien des rebondissements aux portes de la demi-finale : une de ces équipes n'aura pas la chance de mettre les pieds au Japon, la destination finale et tant convoitée de cette 11e saison.