Pékin express Épisode 8 : la demi-finale

Diffusé le 30/08/2018

Après 31 jours de course, l'heure de la demi-finale a sonné ! Les 3 équipes encore en compétition vont faire leur entrée au Japon ; une première en 11 saisons de Pékin Express ! Cette 8e étape débute dans l'ancienne capitale du Japon, Nara, considérée comme l'un des berceaux de l'art de la culture japonaise. En pleine saison des « sakuras », les cerisiers en fleurs, les concurrents vont vite découvrir que le Japon est un monde à part, à l'opposé de notre mode de vie occidental ! Entre les difficultés pour communiquer, celles pour se repérer et l'auto-stop, qui est loin d'être une pratique courante pour les Japonais, le dépaysement est garanti, la pression aussi ! Car au cours de cette étape, il n'y aura pas de duel final mais 3 enveloppes noires, parmi lesquelles une seule sera éliminatoire. Pour y échapper, c'est simple : 3 sprints au cours desquels il ne faudra jamais arriver en dernière position ! Pour leurs premiers pas au Japon, les concurrents vont donc se transformer en véritables ninjas le temps d'une mission très ciblée ! Au cours d'un trek plus infernal que jamais dans une forêt peuplée d'ours, ils devront porter une lourde poutre avec une cloche mais sans la faire sonner… De quoi mettre les nerfs des demi-finalistes à rude épreuve ! Mais le Japon réserve encore bien des surprises aux candidats. Nuit sur une aire d'autoroute ou à la belle étoile, rencontres improbables : le pays du soleil levant sera une expérience qu'ils seront loin d'oublier ! Les candidats rêvent tous de décrocher leur place pour la grande finale qui les conduira dans la frénésie de Tokyo, mais seules 2 équipes auront cette chance… Un suspense insoutenable pour les binômes qui ne découvriront qu'à la fin de l'étape laquelle des 3 enveloppes tirées au sort est éliminatoire !