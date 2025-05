Pékin express Le match de foot le plus drôle de l'histoire !

Lire la vidéo

Diffusé le 03/03/2022

Il est temps pour Lucas et Nicolas d'affronter Fanny et Jérémy dans une épreuve pour le moins cocasse. Les frères belges et le couple rêver doivent en effet remporter un match de foot pas comme les autres puisqu'ils auront un casque sur les yeux. Complètement déstabilisés, ils vont nous offrir un beau moment de rigolade, plus qu'une leçon de football... Retrouvez Pékin Express sur M6.