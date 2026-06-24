Plan de table Plan de table

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Diffusé le 15/03/2013

Suite à un câlin, bref mais intense, entre la mariée et son ex, la table dressée pour la noce est en désordre. La mariée court se recoiffer, tandis que l'homme replace les cartons sans respecter le plan de table. Le hasard fera-t-il bien les choses ? Ou bien devra-t-il donner un coup de main au destin ? Le plan de table ainsi bouleversé détermine les événements futurs, en formant ou en ruinant des couples et en engendrant des problèmes. Comme le destin fait mal les choses, l'ex de la mariée provoque plusieurs retours dans le passé, réorganisant différemment le plan de table afin de corriger les erreurs du destin...