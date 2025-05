Pokémon À voir de près

Lire la vidéo

Sacha et sa nouvelle amie et rivale Angie entament leur 3ème jour à l'Académie d'Été Pokémon. Ils doivent observer des Pokémon de type eau dans un lac voisin. Soudain Pikachu, Tiplouf et même le Lixy d'Angie semblent mystérieusement attirés par un...