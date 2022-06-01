Pretty little liars S3 E18 - Tu es mort pour moi

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Diffusé le 26/10/2013

Toujours traumatisée par les événements récents, Emily consulte la docteure Sullivan afin de mieux comprendre ses souvenirs fragmentés. Hanna accompagne Caleb chez un membre de sa famille et découvre une vérité douloureuse sur son passé. Spencer engage un détective pour retrouver Toby et l’origine d’une clé liée à l’équipe de « A ». Lors d’un dernier hommage à Alison, les filles apprennent qu’une mystérieuse blonde, Red Coat, pourrait avoir joué un rôle majeur dans leur nuit au cimetière.