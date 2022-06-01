Pretty little liars S6 E16 - Là où quelqu'un m'attend

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Diffusé le 16/07/2016

De nouveaux éléments dans l’affaire Charlotte révèlent les fragilités personnelles de chacune. Spencer apprend que Veronica lui cache une information importante, tandis qu’Aria reconnaît auprès de Liam jusqu’où elle s’est impliquée dans l’écriture du livre d’Ezra. Alison admet que sa relation avec Elliot a évolué. Mona laisse aussi entrevoir ses véritables loyautés. Des menaces ciblées contre Hanna et Emily montrent que leur nouvel adversaire connaît parfaitement leurs faiblesses.