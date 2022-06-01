Pretty little liars S6 E18 - On ne joue pas avec le feu

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Diffusé le 23/07/2016

Après une attaque qui manque de tuer Emily, le groupe comprend que les nouveaux messages ne sont plus de simples intimidations. Toutes décident de limiter les confidences pour éviter de mettre d’autres personnes en danger. Caleb doit assumer les conséquences d’avoir couvert Spencer dans une affaire politique, tandis qu’Emily cherche à identifier son agresseur. Aria et Ezra poursuivent leur travail sur le roman et Hanna repousse encore les décisions difficiles concernant son avenir.