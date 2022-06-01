Quel est l'âge de votre cerveau ? Émission 1 (1/2)

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Vous connaissez votre âge sur le papier, mais savez-vous quel âge a vraiment votre cerveau ? Dans ce quiz familial, 100 candidats et 4 célébrités relèvent le défi : répondre à 40 questions ludiques et scientifiques pour calculer leur âge cérébral. Présenté par Olivier Minne, ce programme vous permet de mesurer vos capacités cognitives en même temps que les participants. Enfants, parents et grands-parents peuvent jouer ensemble et comparer leurs résultats. Bonne nouvelle : l'âge cérébral n'est pas figé. Il évolue avec le temps et peut s'améliorer grâce à l'entraînement, la curiosité et la stimulation intellectuelle. Sur le plateau, le Dr Steven Laureys, neurologue de renommée mondiale et directeur du GIGA Consciousness de l'Université de Liège, décrypte le fonctionnement du cerveau et martèle un message crucial : "Prenez soin de votre cerveau". Alors, votre cerveau sera-t-il plus ou moins âgé que vous ?