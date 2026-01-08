Rainbow High La tenue du premier jour

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Diffusé le 14/09/2024

Il est l'heure d'utiliser leurs nouveaux talents pour aider les habitants de Rainbow World à trouver leur étincelle ! Sunny et Skyler font équipe pour aider Kira, qui vient d'emménager en ville et se prépare pour son premier jour d'école. Mais elle n'arrive pas à se décider sur sa tenue car elle est soucieuse du regard des autres. Heureusement, les nouvelles Shimmers Sunny et Skyler sont là pour lui rappeler qu'elle doit rester elle-même et trouver la tenue qui fera briller ses propres couleurs !