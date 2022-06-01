Recherche appartement ou maison Nadine et Lionel / Laureen et David / Richard, Sandrine et Angelo (1/2)

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Diffusé le 01/10/2026

À Marseille, Nadine et Lionel, 63 ans et jeunes retraités, souhaitent quitter la maison qu’ils ont construite pour se rapprocher de leur fille, près d’Aix-en-Provence. Ils recherchent une demeure de charme avec un grand terrain, un vaste séjour et assez d’espace pour leur famille et le piano de Lionel. Après de nombreuses visites infructueuses, ils comptent sur Sandra Viricel pour trouver leur bonheur. Dans les Hauts-de-France, Laureen, 31 ans, et David, 41 ans, rêvent d’en finir avec les kilomètres qui les séparent entre Bailleul, non loin de Lille, et la Belgique où David travaille et s’occupe de ses deux chevaux. Ils recherchent près de Bailleul une maison à la campagne, avec assez de terrain pour les chevaux et suffisamment d’espace pour accueillir toute leur famille. Malgré un budget serré, Camille Duquennoy va tenter de dénicher la maison qui va réunir tout le monde. À Pau, Richard et Sandrine, 50 ans, souhaitent investir à Paris pour leurs trois enfants. Leur fils aîné, Angelo, 21 ans, étudiant en mode, loue actuellement un petit appartement dans le 18e arrondissement et veut rester dans la capitale. Le couple souhaite acheter, via une SCI, un logement qui pourra ensuite servir à ses deux frères. Thibault Chanel va devoir trouver rapidement le bien idéal pour cette famille unie.