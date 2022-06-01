Recherche appartement ou maison Stefan et Olivia / Marie-Jo / Elodie et Guillaume, Isabelle et Alain, Alain (2/2)

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À Paris, Marie-Jo, 68 ans, ex-styliste reconvertie dans la peinture, doit quitter son appartement de Pigalle dans trois mois. Elle souhaite réduire sa surface pour compléter sa retraite et envisage un pied-à-terre dans le Sud. Ses exigences sont strictes : un bien atypique, avec travaux, uniquement dans le 2e arrondissement ! Thibault Chanel devra redoubler d'efforts pour trouver l'appartement à son image. Dans l'Hérault, trois générations souhaitent vivre ensemble tout en gardant l'indépendance de chacun. Élodie, 43 ans, quitte la région parisienne avec son mari et ses enfants pour rejoindre sa jumelle près de Montpellier. Leurs parents et le nouveau compagnon de leur mère Isabelle ont voulu les suivre dans cette aventure. Entre contraintes financières, biens à vendre en région parisienne et marché tendu près de Montpellier, Sandra Viricel réussira-t-elle à concrétiser ce rêve familial ? À Annecy, Stefan, 33 ans, et Olivia, 32 ans, cherchent à investir dans leur premier appartement depuis trois ans, sans succès. Avec l'arrivée imminente de leur bébé, l'urgence est totale. Ils veulent espace, confort et proximité du lac, où les biens sont rares. Étienne Claude dispose de moins d'un mois pour trouver le bien idéal. Saura-t-il relever ce défi contre la montre ?