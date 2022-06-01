Recherche appartement ou maison Alexandre / Maud

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Alexandre, 31 ans, est Lillois et fan de sa ville. Son nouveau projet : s’acheter une maison avec un jardin pour avoir plus d’espace et adopter un chien. Le tout dans Lille bien évidemment ! Alexandre et ses parents ont fait déplacer Thibault Chanel pour les soutenir dans leur recherche. Il va devoir dénicher de belles maisons à l’architecture typique du Nord ; va-t-il provoquer le coup de cœur chez Alexandre ? Maud, 42 ans, maman solo de deux enfants, est en location dans une maison qui ne lui convient pas. Elle souhaite aller de l’avant et retrouver une maison, si possible avec travaux, où elle et ses enfants pourront être heureux. Mais elle a une exigence de taille : elle veut rester à Irigny dans le sud-ouest de Lyon, où vit le père de ses enfants. Sandra Viricel va passer le marché au peigne fin ; va-t-elle trouver cette maison tant attendue ?