Recherche appartement ou maison Caroline et Esteban / Emmanuelle et Benoît

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Caroline, 35 ans, et Esteban, 37 ans, vivent dans l’appartement de Caroline au cœur de Saint-Étienne mais rêvent de nature et d’un grand atelier pour Esteban. Sandra Viricel va sillonner le parc naturel régional du Pilat. Trouvera-t-elle leur bonheur ? Benoît, 46 ans, et Emmanuelle, 42 ans, forment une famille recomposée avec leurs enfants respectifs. Ils vivent en location à Metz, mais le manque d'espace les empêche d'accueillir les enfants de Benoît en garde alternée. La priorité est de trouver une grande maison qui leur permettra de se réunir et de retrouver une vraie vie de famille. Mathieu Beyer va redoubler d’énergie pour trouver la maison idéale.