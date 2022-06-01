Recherche appartement ou maison Fanny et Benoit / Christine

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Diffusé le 01/10/2026

À Lille, Fanny et Benoît sont musiciens classiques, et Fanny joue dans l’orchestre national de Lille. Le couple est tombé sous le charme de la ville et des Lillois. Ils ont décidé de s’y installer et d’investir dans un appartement dans l’hyper-centre de Lille. Mais après quelques mois de recherche, ils n’ont pour l’instant pas trouvé leur bonheur. À Thibault Chanel de trouver des astuces pour privilégier la localisation, sans oublier les voisins ! En Bourgogne, Romain Cartier va rencontrer Christine, 71 ans, passionnée de musique et surtout de chant, qui a tenu un restaurant/concert pendant des années à Beaune. Christine veut recréer chez elle l’ambiance cabaret qu’elle a tant aimé, et pour ça, il lui faut une plus grande maison. Problème, elle a une petite retraite et un petit budget pour son projet. Grâce à Romain, Christine va avoir accès à de belles maisons plantées au milieu des paysages colorés de la Bourgogne en automne. Va-t-elle trouver son bonheur ?