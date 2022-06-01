Recherche appartement ou maison Myriam et Mehdi / Madeleine

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Diffusé le 01/10/2026

Myriam, 35 ans, Mehdi, 37 ans, et leurs 3 enfants ont quitté la région parisienne pour Lyon ! Quitter Paris c’est pouvoir acheter une maison plutôt qu’un appartement. Myriam et Medhi veulent aussi plus de verdure, tout en gardant une vie citadine. Sandra Viricel va mener une incroyable opération sélection pour trouver la grande maison avec piscine dont rêve la famille. À Colmar, Madeleine, 75 ans, est à la recherche d’une grande maison. Issue d’une famille nombreuse, ils vivaient à 9 et Madeleine a souvent manqué d’espace. Cette passionnée de lecture possède 2 000 livres qu’il faudra aussi caser dans sa nouvelle maison… Mais avec son budget serré et son caractère bien trempé, elle va mettre Mathieu Beyer au défi !