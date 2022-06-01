Recherche appartement ou maison Sandra et Balraj / Flora

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À Angers, avec Balraj 42 ans, Sandra 44 ans, et leurs enfants, Thibault Chanel va se confronter à un double challenge : trouver une maison familiale dans l’hypercentre, et sans trop d’étages… dans une ville victime de son succès depuis 2019 ! Les prix de l’immobilier dans la ville ont en effet flambé ces dernières années. Thibault saura-t-il trouver la perle rare ? Flora est une jeune infirmière de bloc opératoire prête à quitter le Sud de la France pour retrouver sa région de naissance : la Bretagne ! À 25 ans, elle va donc se confronter aux affres du premier achat car elle a décidé d’investir plutôt que d’être en location. Elle a donc demandé à Agnès Bardoux de l’épauler dans sa recherche et de l’aider à dénicher son premier appartement.