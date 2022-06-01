Recherche appartement ou maison Sylcie / Sandrine et Olivier

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Diffusé le 01/10/2026

Sylcie, 64 ans, a vendu sa maison à Saint-Maur-des-Fossés en région parisienne pour se rapprocher de sa famille en s’installant à Lyon. Elle a pris une location à Villefranche, près de Lyon, pour trouver facilement la maison de ses rêves mais n’a pas eu de coup de cœur. Elle a donc fait appel à Sandra Viricel qui devra trouver un havre de paix en pleine campagne avec de la place pour accueillir ses amis et sa famille. Va-t-elle trouver cette maison tant attendue par Sylcie ? À Rennes, Sandrine, 51 ans, Olivier, 47 ans, et leurs deux grands enfants sont en location dans un appartement et cherchent à acquérir une grande maison familiale. Agnès Bardoux va-t-elle dénicher la maison tant espérée et les mettre tous d’accord ?