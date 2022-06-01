Robin des bois : malice à Sherwood La pierre des dragons

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Diffusé le 22/03/2020

Le Prince Jean trouve une mystérieuse pierre capable de faire venir à elle tous les dragons. Il exulte et se voit bientôt à la tête d'une armée de dragons qui l'aideront à renverser le Roi Richard... avant de conquérir le monde ! Robin n'a qu'une solution : lui voler la pierre. Derké, fou de joie de retrouver ses congénères grâce à elle, l'aide. Robin le sait : pour protéger le monde, il doit détruire la pierre. Mais avant, il faut convaincre Derké qu'il ne retrouvera jamais les siens...