Robin des bois : malice à Sherwood Un cadeau royal

Chargement

Diffusé le 03/11/2019

La forgeronne doit livrer une couronne sertie de diamants au Prince Jean, mais impossible de mettre la main dessus. Un banquet est organisé par Richard le soir même et le Prince Jean veut absolument parader avec sa nouvelle couronne : il menace la forgeronne de la mettre en prison si elle ne lui livre pas la couronne à temps. Alors qu'il semblerait bien que les brigands aient mis la main dessus, Robin doit ruser pour retrouver la couronne à temps, et éviter la prison à la forgeronne.