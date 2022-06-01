SPHÈRE5 Alice Taglioni : faut-il multiplier les vies pour être épanoui ?

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Dans cet épisode, Alice Taglioni a accepté d'explorer cette question des plus contemporaines avec Ophélie et Carole : faut-il multiplier les vies pour être épanoui ? Révélée au cinéma, elle nous raconte comment le piano, présent dans sa vie depuis l'enfance, n'a jamais cessé de l'habiter. Elle revient aussi sur l'épreuve du deuil, la façon dont elle s'est reconstruite au fil des années, et sur ce choix inattendu : se lancer dans la musique à près de 50 ans avec son premier album, ADN. Une conversation sincère sur les secondes chances, la résilience et la liberté de se réinventer à chaque étape de sa vie.