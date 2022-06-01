SPHÈRE5 Julia de Funès : la médecine peut-elle tout réparer ?

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Dans cet épisode consacré à la Sphère Santé, Julia de Funès nous invite à réfléchir aux limites de la médecine et à notre rapport à la maladie. Entre avancées scientifiques, prévention et prise en charge, elle questionne notre confiance envers le corps médical, l'essor des diagnostics et la place grandissante de la santé mentale. Avec elle, on parlera du rôle essentiel des médecins lorsqu'on est malade, de l'augmentation des psychopathologies et des diagnostics, mais aussi des progrès de la médecine, de ses limites et de ce qu'elle peut, ou ne peut pas, réparer.