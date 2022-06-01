SPHÈRE5 Julia de Funès : le bonheur au travail est-il une arnaque ?

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Dans cet épisode consacré à la sphère travail, Julia de Funès s’interroge sur une question devenue incontournable : le bonheur au travail est-il une arnaque ? Alors que les entreprises placent de plus en plus le bien-être et l’épanouissement au cœur de leurs discours, la philosophe questionne cette nouvelle attente et notre rapport au travail. Peut-on réellement faire du bonheur un objectif managérial ? De la quête de sens au travail aux différences entre générations, Julia de Funès analyse un changement profond de société : autrefois considéré comme une réussite en soi, le travail est aujourd’hui repensé comme un moyen au service d’une vie plus équilibrée.