Suicide forcé : un féminicide invisible ? Suicide forcé : un féminicide invisible ?

Chargement

Diffusé le 25/11/2026

Elles sont des centaines, ces femmes qui mettent fin à leurs jours après des années de contrôle, d’humiliations, de menaces et d’isolement de la part de leur conjoint ou ex-conjoint. C’est ce qu’on nomme le suicide forcé. Des victimes invisibles, car ces violences ne se voient pas, ou sont moins visibles. Depuis juillet 2020, la France reconnaît le suicide forcé comme circonstance aggravante du harcèlement moral, avec des peines allant jusqu’à dix ans de prison. Pourtant, seule une douzaine de condamnations ont été prononcées. Le décès de Krisztina Rády, retrouvée morte en 2010 alors que des violences conjugales avaient été dénoncées, illustre les zones d’ombre qui peuvent entourer ces affaires. Quinze ans plus tard, en 2025, la justice a rouvert une enquête sur d’éventuelles violences commises par Bertrand Cantat à son encontre, relançant les questions autour de l’emprise et du suicide forcé. En mêlant témoignages intimes, éclairages d’experts et analyse des failles judiciaires, ce documentaire porte la voix de quatre femmes dont certaines ont connu un contrôle coercitif extrême.