The good fight S1 E10 - Blackout

Diffusé le 16/04/2017

Lorsque Diane prend un nouveau client accusé de cyberterrorisme, cela a des répercussions imprévisibles sur le cabinet, et plus particulièrement sur Lucca. Un accident rapproche Diane et Kurt. Henry fait de nouvelles révélations à Maia sur le scandale.