The good wife S7 E10 - Fantasme ou réalité ?

Diffusé le 29/11/2016

Florrick et Quinn représente un chirurgien accusé d'entente délictuelle. Sur un forum de discussions, il a parlé de kidnapper, droguer et violer une femme. Le juge Schakowsky préside l'audience et ne fait aucun cadeau à Alicia. Les collaborateurs de Lockhart, Agos et Lee quittent le cabinet sans crier gare laissant les associés dans la panade alors qu'ils doivent présenter un important dossier. Suite à sa rupture, le cœur brisé, Eli fait une révélation fracassante à Alicia concernant Will...